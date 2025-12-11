「伊豆高原メガソーラー計画」各候補者の考えは

各候補者に、伊東市長選の大きな争点の一つである「伊豆高原メガソーラー計画」について、計画への賛否とその理由を聞きました。（届け出順）

1. 新人・利岡正基候補【反対】

「住民不安が続いていることや裁判状況などの事実を市民へ共有することが最重要」

2. 新人・石島明美候補【無回答】

「環境に悪影響を及ぼすメガソーラー事業には反対だが、事業者とも誠実に向き合う」

3. 元職・小野達也候補【反対】

「土砂災害や崖崩れの懸念が大きく、地域の自然豊かな景観が損なわれる危険性がある」

4. 新人・岩渕完二候補【無回答】

「法律を順守して行われる事業については市と協定書を締結することを条件に認める」

5. 新人・黒坪則之候補【反対】

「厳しい状況にあり、予断を許さず、事業断念を前提とした裁判での早期解決の必要がある」

6. 新人・杉本憲也候補【反対】

「少なくとも市民の命を災害の危険にさらす可能性のある事業であることから反対する」

7. 前職・田久保真紀候補【反対】

「計画の白紙撤回は市民の総意であり、土砂災害や環境破壊は金銭の問題ではない」

8. 新人・大野恭弘候補【反対】

「空飛ぶクルマが観光用途で利用される場合、メガソーラーは景観を損なうものと考える」

9. 新人・鈴木奈々子候補【反対】

「メガソーラーによって市民の命の危険や、漁業への影響など環境問題が起こっている」