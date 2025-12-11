地震発生から6分ほどで園児全員の避難

静岡県袋井市の幼稚園で12月11日、大地震が起きたことを想定し、園児が津波避難タワーに逃げ込む訓練が行われました。

【写真を見る】袋井市で行われた園児が津波避難タワーに逃げ込む訓練

＜アナウンス（訓練音声）＞

「いま、幼稚園に大きな地震がありました」

海岸から1キロほどのところにある袋井市の浅羽南幼稚園で行われた訓練は、大地震が発生したとの想定で行われました。

園児たちは駆け付けた警察官の協力を得て、近くにある高さ12メートルの津波避難タワーへと次々と逃げ込み、地震発生から6分ほどで園児全員の避難が完了しました。

＜袋井警察署 秋山広人警備課長＞

「先日、北海道・三陸沖でも地震があったが、災害はいつ発生するかわからない。訓練を重ねることでいざというときに冷静な行動を取れるようにしてもらいたい」

＜浅羽南幼稚園 安間史恵園長＞

「発災した時にどう（子どもたちを）守ってあげられるか、自分たちの命も守らなければならないのでその辺りを考えていきたい」

園では今後も津波避難タワーへと逃げる訓練を毎月続けていくということです。