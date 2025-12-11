12月12日の新潟県内は、11日夜から12日朝にかけて山沿いで大雪になる予想です。朝は除雪が必要になるほどの積雪も予想されているため、注意が必要です。12日の天気予報について、石黒菖気象予報士の解説です。

上空にこの時期としてはかなり強い寒気が流れ込んできて、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



県内付近の等圧線を見てみると、こまかい縦縞模様になっています。こういった等圧線が縦に混んでいる時というのはいわゆる山雪型タイプです。





山雪型というのは、強い北西の風に乗って雪雲が流れ込み、それが山にぶつかることで雪雲が発達し、山沿いで雪の量が多くなるパターンです。平地は極端には積もりにくいんですが、ふぶいて見通しが悪くなります。11日夜からこの山雪型となります。

11日夜は雨の降り方が強まり、雷雨となりそうです。まず雨の降り方に注意をしてください。



山沿いは11日夜遅くから雪でいきなり降り方が強まるでしょう。12日に日付が変わる頃には平地も雪が降り、朝は各地で雪景色となりそうです。



山沿いは積雪増加、平地は大きく積もるより吹雪いて見通しが悪くなるでしょう。雪のピークは朝まででまで、日中になると、風も多少落ち着き山沿いの雪は落ち着いてくるでしょう。



ただ、夜まで雪が降ったりやんだりの変わりやすい天気となりそうです。



降雪量は、上越と中越の山沿いの多いところで40センチ。平地で最大5センチの予想です。



湯沢町など県境に近いほど強まる可能性があります。山沿いは雪かきの時間を多めに見ておきましょう。



平地も内陸ほど多少積もりますが、それよりも吹雪いて見通しが悪くなりそうです。交通にも影響出る可能性があります。朝は時間に余裕を持っておくようにしてください。



12日の朝から夕方にかけては山沿いで最大20センチ、平地で最大5センチの予想です。日中は雪の降り方は落ち着くでしょう。11日より気温が大幅に下がります。※さらに詳しい天気予報は動画で解説しています。