¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¼Â¿¹ÈþÍ´¡¡£Ö¤Ç¸åÇÚ¤Î¸«ËÜ¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£±Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¿¹ÈþÍ´¡Ê£²£¹¡á¹Åç¡Ë¤Ï£±£±£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤ÆÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö²óÅ¾¤¬¹ç¤¨¤Ð¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ç¤¤¤¤¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤é¥Ú¥éÄ´À°¤ò¤¹¤ë¡×¤Èµ¡¤Ë¤â¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±·î¤Ë¤Ï¹Åç»ÙÉô£±£³£·´ü¿·¿Í¤ÎÃæÀ¾·îµ±¡Ê£²£°¡Ë¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¼Â¿¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤ÎÃÏ¸µ½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¸åÇÚ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö£²¿Í¤È¤âÌÜ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·îµ±¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Æ¥¥Ñ¥¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡¢ÈþÍ¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê·¿¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡££¹ºÐ¤¯¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²¿¤òÏÃ¤½¤¦¤«¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤â¡Ä¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Þ¤ºÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èà¸«ËÜá¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¡£Í¥¾¡Àï¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤¿Áö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£