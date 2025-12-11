¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û°æ¾åÍÚÈÞ¡¡²ÝÂê¹îÉþÀÀ¤¦¡Ö¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¸º¤é¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£±Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾åÍÚÈÞ¡Ê£²£²¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò£´ÏÈ¤Ç£´Ãå¡£¡ÖÄ´À°¤ò¼ºÇÔ¡Ä¡×¤È¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤ê¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£¡Ö¿Ê¤ß¤È¤«²¡¤·´¶¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Ä´À°¤ÏÂ³¤±¤ë¡×¤ÈºÇ½ªÆü¤â¡¢¼ê¤Ï´Ë¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£²£µ¤Ç½é¤Î£Á£±µé¤Ë¾º³Ê¡£¡Ö½éÍ¥½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÎ®¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÄ´À°¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥é¤Î·Á¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È£Â£±µé¤«¤éµÞ¾å¾º¤·¤¿Í×°ø¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Æ±´ü¤ÇÆ±»ÙÉô¤ÎÅÄÃæ½ÙÊ¼¤âÆ±¤¸¤¯£Á£±µé¤ò·è¤á¡¢£³Æü¤Ë½»Ç·¹¾¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ð¤¿¤³¤í¤«¤é¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡£¤Ç¤â¡¢Áá¤¯Æ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö½àÍ¥¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤ò¸º¤é¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¹îÉþ¤Ø¡¢ÏÓ¤òËá¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£