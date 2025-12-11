Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われ、守護神として鹿島の９季ぶり９度目の優勝に貢献した日本代表ＧＫ早川友基（２６）が最優秀選手賞（ＭＶＰ）を獲得した。ＧＫの受賞は２０１０年の元日本代表ＧＫ楢崎正剛氏（当時名古屋）以来、１５年ぶり２度目。２６年北中米Ｗ杯出場を目指す３シーズン連続フル出場中の鉄人ＧＫを、鹿島担当の岡島智哉記者が「見た」。

鹿島不動の守護神・早川のＭＶＰ受賞に異論なし。今季の早川は、まさに９季ぶり９度目の優勝の立役者だった。Ｊ史上２度目となるＧＫの受賞に「本当にうれしい」と笑顔がはじけた。

「セーブ数」「セーブ率」「ペナルティーエリア内シュートセーブ率」のＧＫ３大指標で全て１位（出場２０戦以上）を誇った。Ｊリーグ表彰の「月間ベストセーブ賞」は４、９、１０、１１・１２月度の４度受賞。全９回のうち、およそ半数を１人で奪う偉業を成し遂げた。

今季の鹿島は２３勝のうち、１５勝が１点差勝利。紙一重で勝ち点を積み重ねる試合が続いた。劣勢な試合も多く、そんな試合を早川のセーブでものにしてきたからこそ、２位柏との勝ち点１差Ｖがあった。

日本サッカー界ではたびたび、ＧＫのタイプを説明する際に「川口能活型」、「楢崎正剛型」という表現が使われる。偉大な２選手のプレースタイルを引き合いに、ビッグセーブ連発型が前者。派手さはないが堅実なタイプが後者。昨季までの早川は「川口能活型」だったと言える。

今季は「川口能活型＋楢崎正剛型」という、新境地に一歩踏み出した感がある。チームを救うビッグセーブも昨季まで同様に連発しながら「ミスをしない」という最大の長所を手に入れた。Ｊ１通算５３３試合出場を誇り、今季から就任した鹿島のレジェンドＧＫ・曽ケ端準ＧＫコーチから「ギリギリまで動くな」と口酸っぱく言われ、無駄な動作が減り、安定感と安心感が増した。Ａ代表デビューも飾り、出場した３試合は全て無失点だった。

来季は鹿島での連覇を目指すと同時に、２６年北中米Ｗ杯での活躍も期待される。「早川友基がいれば（シュートが）入らない、勝てると思わせるＧＫになりたい。満足することなくレベルアップしていく」。ＭＶＰ受賞をも通過点とし、進化を続けていく。（岡島 智哉）

◆早川 友基（はやかわ・ともき）１９９９年３月３日、神奈川県生まれ。２６歳。横浜Ｍ下部組織で小、中学生年代を過ごし、桐蔭学園高（神奈川）、明大を経て、２０２１年に鹿島加入。２２年９月のＪ１デビュー以降、フルタイム出場を継続中（１１５試合）。世代別代表の経験はなく、２５年７月にＡ代表デビュー。右利きのＧＫ。１８７センチ、８１キロ。