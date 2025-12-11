クリスマスまで残り2週間。本格的なおもちゃ商戦が始まっています。今年は子どもから大人まで、みんなで楽しめるおもちゃが人気です。

マリオカートのおもちゃに、華やかな衣装のリカちゃん人形。イオン鹿児島店では、クリスマスのプレゼントにぴったりのおもちゃが、ずらりと並んでいます。きょうもおもちゃ売り場はにぎわいを見せていました。

（小学2年の孫へ）「（どんなリクエストがあった？）ゲーム。喜ぶ顔が見たい」

（記者）「たくさんのおもちゃが並んでいますが、今年は懐かしいおもちゃが進化して戻ってきました」

今年のトレンドは幅広い世代で楽しめるおもちゃ。1996年発売のたまごっちは、これまでに累計1億個を出荷しています。今年7月には最新機種が発売され、子どもだけでなく、自分へのプレゼントに購入する人も多くいるようです。

こちらは、競技会やイベントも開かれる「ベイブレード」。回転速度やパワーなどをカスタマイズしながら楽しめる対戦ゲームは、発売から25年以上たった今も、幅広い世代に人気です。

スマートフォンやゲーム機の利用が増える中、コミュニケーションの一つとして、家族や友人とみんなで楽しめるゲームが支持されています。

（イオン鹿児島店・杉野敬一さん）「楽しいことを想像しながらご来店いただき、サンタさんたちの手助けができたら」

定番から最新のおもちゃまで、みんなで楽しむクリスマスプレゼントはいかがでしょうか。

・