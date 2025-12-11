【低気圧】発達しながら進む 冬型の気圧配置へ

再び「冬将軍」の到来です。

関東地方の初雪は11日（木）までに、水戸（11/20）・宇都宮（12/4）で発表されていますが、他の都市でもこの週末には『初雪』の発表があるかもしれません。

、、を画像で掲載しています。

予想天気図を見る

雪も心配ですが、１２日（金）と１４日（日）冬型の気圧配置で、等圧線が込み、風が強いでしょう。

１３日（土）に沖縄付近のに予想されている低気圧は、１４日（日）には東海沖に進む予想です。発達しながら進むため大荒れのおそれがあります。

雨雪シミュレーション１２日（金）～１４日（日）

気象庁は

「低気圧が発達しながら進むため、北日本から東日本にかけて荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては、⼤荒れ、⼤しけ、⾼潮、警報級の⼤雪となるおそれがある。」と注意を呼びかけています。

寒気のシミュレーション１２日（金）～１５日（月）

‐６℃「平地で雪の目安」、０℃「山で雪の目安」の寒気です。関東地方にも「平地で雪の目安」の -６℃以下の寒気が流れ込んできます。画像で確認できます。

関東地方 各都市の週間予報（１２日（金）～１８日（木））

各都県につき５か所ずつ掲載しています。東京の場合、千代田区・新宿区・世田谷区・八王子市・青梅市です。

１２日（金）～１４日（日）まで最高気温が一桁どまりというところが多くあります。体調を崩さないように気を付けましょう。

・