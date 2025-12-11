【東京首都圏 雪か】１２日（金）から ”寒さ厳しく” 関東平野部でも雪の予想「雪はいつ どこで？」【雪・寒気シミュレーション１２日（金）～１４日（日）／ 関東各都市の週間予報】東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木
【低気圧】発達しながら進む 冬型の気圧配置へ
再び「冬将軍」の到来です。関東地方の初雪は11日（木）までに、水戸（11/20）・宇都宮（12/4）で発表されていますが、他の都市でもこの週末には『初雪』の発表があるかもしれません。
予想天気図を見る
雪も心配ですが、１２日（金）と１４日（日）冬型の気圧配置で、等圧線が込み、風が強いでしょう。
１３日（土）に沖縄付近のに予想されている低気圧は、１４日（日）には東海沖に進む予想です。発達しながら進むため大荒れのおそれがあります。雨雪シミュレーション１２日（金）～１４日（日）
気象庁は「低気圧が発達しながら進むため、北日本から東日本にかけて荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては、⼤荒れ、⼤しけ、⾼潮、警報級の⼤雪となるおそれがある。」と注意を呼びかけています。 寒気のシミュレーション１２日（金）～１５日（月）
‐６℃「平地で雪の目安」、０℃「山で雪の目安」の寒気です。関東地方にも「平地で雪の目安」の -６℃以下の寒気が流れ込んできます。画像で確認できます。関東地方 各都市の週間予報（１２日（金）～１８日（木））
各都県につき５か所ずつ掲載しています。東京の場合、千代田区・新宿区・世田谷区・八王子市・青梅市です。１２日（金）～１４日（日）まで最高気温が一桁どまりというところが多くあります。体調を崩さないように気を付けましょう。
