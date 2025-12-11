ノーベル賞の授賞式がスウェーデンで行われました。授賞式のあとの晩さん会の舞台裏を出水アナウンサーが取材しました。

出水麻衣アナウンサー（現地10日）

「もう間もなくノーベル賞の授賞式です。刻一刻と時間が迫るなか、多くの市民の皆さんが会場の周りに駆けつけています。雰囲気を味わおうとしていらっしゃるんですかね」

世界中が待ちわびた授賞式。化学賞の北川進さんと生理学・医学賞の坂口志文さんにメダルが授与されました。

その後、二人は晩さん会へ。実はこの直前…

出水麻衣アナウンサー（本番前に撮影）

「ノーベル賞の晩さん会が行われます、市庁舎の青の間に10分間だけ特別に入らせていただきました。まず目を引くのが、長さ25メートルあるセンターテーブルです」

実際の様子がこちら！およそ1300人が出席し、オーケストラの演奏や受賞者によるスピーチなどが行われました。

振舞われたコース料理は、前菜に黒トリュフが添えられた「ポルチーニ茸のスープ」。メインは、ヒラメやホタテを使い繊細に仕上げた逸品です。

この料理のメインシェフはこちらの2人。取材したときには…

晩さん会シェフ トミーさん（現地8日）

「ソースでもなんでも、1300人分を作るのは、2人分を作るのとはわけが違います。プレッシャーですね」

プレッシャーを跳ね除け、見事、1300人分の料理を提供しました。

料理のラストを飾るデザートは、2種類のベリーを使ったシャーベット。そのうちの一つは…

晩さん会パティシエ フリーダさん（現地8日）

「忘れ去られたベリーとも言えるベリーですので、また注目してもらう良い機会だと思う」

“忘れ去られたベリー”は出席者を大いに楽しませたようです。

今年のノーベルウィーク、様々な場所、人を取材した出水アナ。なんと！

「TBSのアナウンサー、出水麻衣さんにお越しいただいています」

スウェーデンの国営放送から取材を受けちゃいました。

出水麻衣アナウンサー

「（Q.ノーベル賞の取材はいかがですか？）日本人はノーベル賞のイベントが大好きなので、ノーベルウィークに来ることができて光栄です。ここ、ブルーホールに立つことができるのは、特別な気分です。私にとって思い出に残る瞬間となります」

2人の日本人が受賞したノーベル賞。北川さんと坂口さんは現地時間の11日午後、受賞会見を行うことになっています。