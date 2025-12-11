巨人・井上温大投手（２４）と山瀬慎之助捕手（２４）が１１日、東京・江東区のアパホテル＆リゾート〈東京ベイ潮見〉でファンミーティングを開催。同期で同い年という仲良しコンビのトークショーに、約１２０人のファンが集まった。

多くのファンを間近に「緊張してます」と話した井上。故障もあって苦戦した今季の振り返りでは「自分が想像していたのと全然違う、うまくいかないシーズンだった。２０試合に登板したのに４勝っていう少ない勝ち星だったので悲しいです」と肩を落とす場面も。

一方の山瀬も今季は２軍で打率３割をマークするも１軍出場はわずか１試合。「１軍でのシーズンが少なかったので悔しいシーズン」とした上で「１年通して野球がすごくうまくなった。良い１年だった」と手応えも口にしていた。

２軍時代は、常にバッテリーを組んでいたが「（井上は）打たれると『俺はもうダメだ。新しい球種を覚えないと』みたいな。そんな真っすぐとスライダーがあるんだったら、そのままで良いと」とやりとりを明かした山瀬。それでも「『俺はカットボールを覚えます』と言っていた」と話し、場内の笑いを誘った。

井上は「その時はまた別の人間に相談しました。僕は肯定してくれると結構ノリノリになるんで」と応戦するなど、仲の良さを感じさせるトークでファンを楽しませていた。