【WWE】SMACK DOWN（12月5日・日本時間6日／テキサス・オースティン）

【映像】日本人女子、ツインテ美女に“身長マウント”で悲劇

日本人女子レスラーのとった行動が話題となっている。試合中の相手への挑発が「コントのようだ」とファンがツッコミを入れている。

注目を集めているのは日本人女子レスラーのカイリ・セインだ。5月に長期離脱から復帰すると、同じく復活を遂げた日本人レスラー、アスカとのタッグ「カブキ・ウォーリアーズ」としてWWE女子タッグチーム王座を保持しながら女子戦線をかき回している。

そんなカイリは日本時間12月6日に開催された「SMACK DOWN」に登場すると、前WWE女子タッグ王者の1人であるアレクサ・ブリスと激突する。

試合中、カイリはアレクサを度々挑発する。対面するとほとんど変わらない背丈に対して、カイリが「私の方が大きい」とアレクサに熱心にアピール。すると案の定、アレクサを怒らせてしまい、強烈なビンタを被弾。リングで悶絶するのだった。

カイリの“身長マウント”にファンは「本当に全く変わらないのに（笑）」「またまたカイリが爆笑をお届け」「もはやコントじゃん」「ドリフとかにありそう」「ほんとうになにをやってるの（笑）」といったコメントが集まった。

試合は惜しくも敗れてしまったが、カイリは同9日放送のWWE「RAW」でも日本人スーパースターのイヨ・スカイを挑発するシーンが話題となるなど、“いたずらっぽい”ヒールキャラとして存在感を高めている。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved