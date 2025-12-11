東はニックスとマジック、西ではスパーズとサンダーが今年の4強に／NBAカップ2025

NBAは、12月10日と11日（現地時間9日と10日、日付は以下同）に「エミレーツNBAカップ2025」準々決勝を行なった。

10日の準々決勝初日では、オーランド・マジックがマイアミ・ヒートに117－108、ニューヨーク・ニックスがトロント・ラプターズを117－101でそれぞれ勝利し、準決勝へ駒を進めたイースタン・カンファレンスの2チームが決定。

翌11日の2日目では、オクラホマシティ・サンダーがフェニックス・サンズを138－89、サンアントニオ・スパーズがロサンゼルス・レイカーズを132－119でそれぞれ下し、ウェスタン・カンファレンスの2チームが決まった。

11日終了時点で、デズモンド・ベイン擁するマジックは15勝10敗でイースト4位、ジェイレン・ブランソンを中心に4連勝を飾ったニックスが17勝7敗で同2位。シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）がけん引する16連勝中のサンダーがウェストならびにリーグベストの24勝1敗、ディアロン・フォックスらが所属するスパーズが2連勝でウェスト5位の17勝7敗としている。

NBAカップは今後ネバダ州ラスベガスへ会場を移し、14日の準決勝、17日の決勝は、いずれもTモバイル・アリーナで開催される。サンダーが昨年大会でミルウォーキー・バックスに敗れて準優勝に終わったものの、マジック、ニックス、スパーズは勝てば初の決勝進出となるだけに必見だ。

14日の準決勝では、イーストのニックスとヒート、ウェストのスパーズとサンダーがそれぞれ激突する。4戦先勝の7ゲームシリーズのプレーオフとは異なり、NBAカップは一発勝負。ノックアウトラウンドで、今年はどのチームが勝ち上がるか注目していきたい。



【動画】ウェストの準々決勝2試合の好プレー集





