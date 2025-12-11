ÁýÅÄµ®µ×¤¬ÂçÄÌ¸ø±à¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ª»¶Êâ¡ª¡Ö¥Çー¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¥É¥¥É¥¡×¡Ö¼«»£¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂ¸µ¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¡ÖSNOW EXPRESS¡×¤òBGM¤ËÌëÆ»¤ò¤ª»¶Êâ
¡ÚÆ°²è¡ÛÁýÅÄµ®µ×¤ÎÂçÄÌ¸ø±à¤ª»¶Êâ¥àー¥Óー¤Ê¤É①～②
NEWSÁýÅÄµ®µ×¤¬¡Ø2025¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÁýÅÄ¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê»Ñ¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¥½¥ó¥°¾Ò²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óµ±¤¯»¥ËÚ¡¦ÂçÄÌ¸ø±à¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡Ø2025¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÙÂçÄÌ²ñ¾ì¤Ç¤Ï11·î21Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆNEWS¤Î¡ÖSNOW EXPRESS¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¥«¥á¥é¤¬¤¬¤¿¤Ä¤¡¢»£±Æ¼Ô¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡Ê¡ª¡©¡Ë¤Þ¤Ç¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤³¤±¤¿¡©Âç¾æÉ×¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤é¡¢¡Ö¥Çー¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¥É¥¥É¥¡×¡Ö¼«»£¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂ¸µ¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¤¥ë¥ß¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤µ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£