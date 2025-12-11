¡ÚÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Û½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Âç¶ìÀï¡¡Ä¥ËÜ¡¢°ËÆ£¤ËÂ³¤ÁáÅÄ¤â½éÀïÇÔÂà¡¡°ËÆ£ÇË¤Ã¤¿Ä¹ùõ¤Ë´üÂÔ
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡¦WTT¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤¬10Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«Ëë¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê17¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢Æ±8°Ì¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê25¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¡¢Æ±10°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê25¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç½éÀïÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ä¥ËÜ¤ÏÆ±2°Ì¤Î²¦ÒØ碰¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤«¤é2¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¦·òÆ®¤â¡¢2¡½4¤ÇÇÔÂà¡£11Æü¤ÏÆ±15°Ì¤ÎÄ¹粼ÈþÍ®¡Ê23¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤¬3¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±4°Ì¤Î¥«¥¤ÒØ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÁáÅÄ¤â0¡½4¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇÔÀï¡£ÆüËÜÀª¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î3¿Í¤¬1²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°ËÆ£¤«¤é¶âÀ±¤òµó¤²¤¿Ä¹ºê¤È¡¢Æ±11°Ì¡¦¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê27¡á¥Ç¥ó¥½¡¼¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ç4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿Æ±14°Ì¡¦ÂçÆ£º»·î¡Ê21¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¬½¸¤¦Âç²ñ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤À¡£