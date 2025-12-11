韓国の人気女性コメディアン、パク・ナレ（４０）が最近、元マネジャー２人からパワハラ、横領、違法医療などの横暴が暴露され、その中で“注射おばさん”と呼ばれる人物から「常習的に医療行為を受けていた」という内容が、物議を醸した。

現地メディアのインサイトなどによると、大韓医師協会が独自に調査した結果、“注射おばさん”は医師免許が韓国内にないことが判明したという。そんな中、同メディアが１１日、韓国男性グループ・ＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）のオンユ（３５）が“注射おばさん”と親しい関係にあるとの疑惑が浮上したと報道。該当人物は自身へのメッセージが書かれた、オンユが２０２３年に発売したアルバム「Ｃｉｒｃｌｅ」のジャケットをＳＮＳに投稿したとし、特別な関係性であることを見せつけていたとした。

これを受け、オンユの所属事務所・ＧＲＩＦＦＩＮエンターテインメントは同日、報道資料を通して公式コメントを発表したと、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

【以下、ＧＲＩＦＦＩＮエンターテインメント コメント全文】

こんにちは、ＧＲＩＦＦＩＮエンターテインメントです。

弊社所属アーティスト・オンユと親しいと噂される女性との関連性について、事実関係をはっきりとするため公式コメントを申し上げます。

オンユは２０２２年４月、知人の勧めで該当女性が勤務する新沙洞（シンサドン）にある病院へ初めて訪問し、病院の規模などから現在オンライン上に浮上している医師免許有無に関しては、認知することが困難でした。オンユの病院訪問は皮膚管理が目的で、サイン入りＣＤは診療に対する感謝を伝えただけです。

弊社は所属アーティストに関して、事実と異なる話が無分別に拡散・再生産されていることに深い遺憾を表します。これ以上の臆測が発生しないことを願い、弊社はこれからもアーティストの名誉と権益保護のために最善を尽くします。

ありがとうございます。