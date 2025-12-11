ハン・ソヒ＆チョン・ジョンソ主演映画『PROJECT Y』、来年1.23公開 個性爆発なキャラクタービジュアルも解禁に
韓国俳優ハン・ソヒ、チョン・ジョンソがダブル主演を務めるクライムサスペンス『PROJECT Y』（2026年1月23日公開）より、スタイリッシュなキャラクターポスター7種が解禁。併せて、ハン・ソヒが本作のプロモーションで来日し、2026年1月13日にジャパンプレミアを開催することも発表された。
本作は、ソウル・江南の歓楽街を舞台に、ミソンとドギョンという2人の女が、底辺の現実から抜け出すために80億ウォンの金塊を盗み出すというストーリー。第50回トロント国際映画祭、第30回釜山国際映画祭でプレミア上映され話題を呼んだ。
主演を務めるのは、ドラマ『夫婦の世界』（20）でブレイクを果たし、『わかっていても』（21）、『マイ・ネーム：偽りと復讐』（21）と立て続けに話題作に出演したハン・ソヒ。そしてもう一人、イ・チャンドン監督作『バーニング 劇場版』（18）で鮮烈なデビューを飾り、圧倒的な演技力と存在感で観客の心を虜にするチョン・ジョンソ。劇中で、苦楽を共にして育った同い年の幼なじみを演じる2人は、実生活でも親友として知られている。この化学反応が、本作に物語のリアルさと登場人物の深みを与える。
監督は、大胆な題材とインパクトのある演出で韓国映画界に新風を吹き込むイ・ファン。これまでに、韓国社会で生きる若者が直面する問題を掘り下げた作品を発表し、その社会意識の高さが評価されてきた。長編3作目となる本作について、「私が最も惹かれるのは人間そのものです。彼らの極限の欲望と葛藤を探求したかった」と語る。
この度、キャラクターポスター7種が解禁。それぞれのキャラクターを象徴するセリフが添えられた、スタイリッシュなデザインとなっている。
欲望が渦巻く眠らない街の繁華街。ミソンは、昼はフラワーショップで働き夜はクラブで男たちを接客する。親友のドギョンは、ギャンブル好きだがホステスたちの頼れる運転手として金を稼ぐ。「昼は働き夜は眠る」という、普通の人のように生きることを夢見る2人は、ついに、フラワーショップの経営を継ぐという目標を達成する日がやってくる。しかしある人物の裏切りによって、一夜にしてすべての貯金を失いどん底に落ちてしまう。
ミソンとドギョンのポスターでは、一攫千金を狙いある決断をする2人の疾走感と緊張感を表現。1点目のミソンには「失敗したら、人生終わり」、2点目のドギョンには「人生一度きりなら、当たって砕けろ」という覚悟がにじむセリフが添えられている。
3点目のポスターは、命の危険を察知した2人が助けを求めるドギョンの母親・ガヨン（キム・シンロク）。「まずい事をしでかしたね」と事の重大さを痛感するセリフが入っている。
4点目はミソンとドギョンに迫るボスの手下・ブル（チョン・ヨンジュ）の「命綱を握り締めな」、5点目は2人にどん底からの起死回生ため危険な作戦を持ちかけるソック（イ・ジェギュン）の「現実的に生きるべきだろ？」、6点目は夫が隠した大金のありかを浮気相手のホストに漏らすボスの妻・ハギョン（ユア）の「目を覚ましな、お前の飼い主は私よ」というセリフを収めた。そして7点目は、悪の根源でもあり、繁華街を牛耳るボスのト社長（キム・ソンチョル）で、「そろそろ終わりにしよう」という彼の猟奇的な一面が垣間見えるセリフが添えられている。
『夫婦の世界』（20）では禁断の恋に身を投じる不倫相手役で強烈な印象を残し、『わかっていても』（21）では揺れ動く美大生を、『マイ・ネーム：偽りと復讐』（21）では復讐に生きる潜入捜査官を熱演し、全国公開中の映画『12月の君へ』では映画初出演・初主演を果たしたハン・ソヒ。
今年7月に行われた東京でのファンミーティングの記憶も新しく、日本にも多くのファンを持つハン・ソヒが、この度本作のプロモーションで来日することが決定。自身にとって、映画のプロモーションとしての来日は今回が初となる。さらに日本公開前の2026年1月13日にはジャパンプレミアの開催も決定。日本のファンとの交流にも注目が集まる。
ジャパンプレミアのチケットは、「チケットぴあ」にて発売予定。あわせてPontaパス会員限定の招待キャンペーンも行う。チケットの詳細は後日発表。
映画『PROJECT Y』は、2026年1月23日全国公開。
