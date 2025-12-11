シドの明希、アパレルブランド“NSNF”から第7弾コレクション発表
シドの明希(B)のオリジナルアパレルブランド“NSNF”から新作となる“#07 COLLECTION”が発表された。
今作は、“NSNF”のこれまでの様々なアイテムにプラスワンでスタイリングの幅が広がるデニムジャケット、背面にブランドロゴを大きくあしらったカーディガンやスウェット、素材別のセットアップアイテムに今季のロゴデザインを紙ネームにて縫い付けしたTシャツやロンTなど、アイテム充実だ。
受注販売開始は12月13日より。明希との2shot撮影会やふたりきりで話せるオンライントーク会に参加できる購入者特典のほか、今回はコレクションアイテムを3点以上購入された方全員に、今作撮り下ろし写真から未公開写真も掲載のミニフォトブックがプレゼントされる。
なお、12月13日から12月15日の3日間、DESIGN FESTA GALLERY HARAJUKUにて展示会の開催も決定している。試着も可能、実際に手に取って明希のこだわりを感じることができる展示会だ。
■“NSNF” -Brand Concept-
『Nothing Seek, Nothing Find.』
求めなければ見ることのできない
探さなければ見つけることができない
感じた物、感じた想い、常に変化していく流れの中で、
創り上げるその一つ一つがあなたを輝かせることができるように。
それぞれのライフスタイルに寄り添い、
着る人に価値のある幸せを提供できる物作りを目指して。
■“NSNF #07 COLLECTION”
受注期間：12月13日(土)12:00〜12月27日(土)23:59
※受注生産による予約販売となります。
※ご注文後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
※発送は2026年3月中旬を予定しております。
▼購入特典1
購入金額35,000円(税込)につきイベント参加権1枚をプレゼント
参加権2枚につき明希との2shot撮影会、1枚につきオンライントーク会へご招待
▼購入特典2
“#07 COLLECTION”商品を1会計につき3点以上お買い上げでミニフォトブックを1冊プレゼント
詳細・購入：https://www.nsnf.jp/
■展示会“NSNF #07 COLLECTION EXHIBITION”
展示期間：12月13日(土)〜12月15日(月)
展示会場：DESIGN FESTA GALLERY HARAJUKU GALLERY EAST 302
https://designfestagallery.com
営業時間：
12月13日(土)14:00〜19:00
12月14日(日)13:00〜19:00
12月15日(月)13:00〜18:00
