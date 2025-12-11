今買って長く着られそうな「優秀シャツ」→【ユニクロ】に値下げで売ってた、、！

洋服選びでは、“今買って、長く着られるか”も重視したいところ。着回し力のあるアイテムを持っておくと、重宝しそうです。そこでおすすめなのが、今回紹介する【ユニクロ】のシャツ。チェック柄がいつものスタイルに華やぎをプラスしてくれます。さらに今っぽいゆるめのシルエットで、一枚でも重ね着でもサマになるのが魅力。しかも今ならセール価格なので、このチャンスをお見逃しなく！

春まで着られるコットン100%シャツ

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」\1,990（税込・セール価格）

コットン100%の両面起毛素材を使用したフランネルシャツ。ショート丈 × ボクシーシルエットが今っぽく、さらにオンブレチェック柄がさらりと着るだけで華のある印象に導いてくれそうです。ボタンを留めて着てもサマになり、寒い日はニットやスウェットから襟を覗かせて、暖かくなってきたら羽織にしても可愛い、着回し力で頼れる1枚です。

“ちょい足し”アイテムとして活用するのも◎

柔らかそうなシャツは、腰に巻いたり肩に掛けたりといったアレンジもしやすい。ニット × ジーンズという王道カジュアルにもこのチェックシャツを腰巻きすれば、奥行きが生まれ、さりげないおしゃれ感を楽しめます。腰まわりを自然とカバーできるこの着こなしは、体型が気になる人にもおすすめ。オフホワイト・ブラックの使いやすい2色展開で、価格もお手頃だからイロチ買いも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@sachi12011119様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M