６人組ロックバンド「ＵＶＥＲｗｏｒｌｄ」が１１日、結成２５周年、デビュー２０周年を記念したドキュメンタリー映画「ＵＶＥＲｗｏｒｌｄ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ：２５ｔｏ ＥＰＩＰＨＡＮＹ」（オ・ユンジン監督、イ・イェジ監督、１２日公開）前夜祭！公開記念舞台あいさつを都内で行った。

今年の６月１４、１５日に開催した６年ぶりの東京ドームライブを中心に、豪シドニーで撮り下ろした映像も交えて６人の素顔を紹介する。

ボーカルのＴＡＫＵＹＡ∞は「ライブ以外の場所で、こういうところで皆さんと会えるのはうれしく思ってます」と笑顔を見せた。

克哉は２５周年での映画公開について「メモリアルな年。僕たちにとっても記録に残るし、応援してくださる方にとっても記録に残るのはいいこと」と話した。

真太郎は映画で改めて見えた「ＵＶＥＲｗｏｒｌｄ」らしさについて聞かれると、「仲の良さ。映画撮影でもオーストラリアに行ったんですけど、修学旅行のような気分でした」と答え、ＴＡＫＵＹＡ∞も「修学旅行過ぎてだいぶカットされてましたね（笑）」と同意し、「基本みんな機嫌がいいですね。彰以外は」と笑った。

映画のために書き下ろされた新曲「ＺＥＲＯ ＢＲＥＡＫＯＵＴ ＰＯＩＮＴ」もあるが、さらにこの日新曲も完成したと明かし、ＴＡＫＵＹＡ∞は「楽しみにしていてください」と観客に呼びかけた。

２６年目以降目指すことを聞かれると、克哉は「今年は今が一番楽しいと思えるぐらいいい年になった。変わらず皆さんがわくわくするような行動を、自分たちが見たい景色もまだまだあるので、そこを目指していきたい」と目標を掲げ、ＴＡＫＵＹＡ∞は「全部最高に楽しんですばらしいバンドになりたい。もっともっとたくさんの人たちに愛されている姿を見せたい」と意気込んだ。

最後にＴＡＫＵＹＡ∞は「しっかりと未来につながるドームでしたし、オーストラリアでした。みんなにもこれからを楽しみにしてもらえるような映画になればいいなと思う」とファンへ呼びかけた。