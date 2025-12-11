サバシスターが10月23日の東京・渋谷 Spotify O-EAST公演を皮切りに自身最大規模のツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞を敢行中だ。先ごろ、同ツアーのファイナルシリーズが開催されることがアナウンスされたが、このたびそのゲストバンドが発表となった。

2026年2月28日の広島 CLUB QUATTRO公演にPEDRO、3月1日の福岡 DRUM LOGOS公演にKALMA、3月29日の新潟 LOTS公演にハルカミライが出演する。なお、ファイナルシリーズは全8公演中3公演がゲスト有り、その他はワンマンライブとなる。

　

■＜サバシスター「JUST PUNK ROCK TOUR」＞
▼2025年
10月23日(木)　渋谷 Spotify O-EAST
　w/ 氣志團
10月29日(水)　大阪 GORILLA HALL
　w/ FOMARE
10月30日(木)　静岡 Live House浜松 窓枠
　w/ FOMARE
11月04日(火)　札幌 PENNY LANE24
　w/ THE FOREVER YOUNG
11月05日(水)　旭川 CASINO DRIVE
　w/ THE FOREVER YOUNG
11月09日(日)　盛岡 CLUB CHANGE WAVE
　w/ THE BOYS&GIRLS
11月10日(月)　秋田 Club SWINDLE
　w/ THE BOYS&GIRLS
11月12日(水)　郡山 Hip Shot Japan
　w/ Dizzy Sunfist
11月27日(木)　長野 CLUB JUNK BOX
　w/ ジ・エンプティ
11月29日(土)　金沢 EIGHT HALL
　w/ カライドスコープ
11月30日(日)　福井 CHOP
　w/ ジ・エンプティ
12月08日(月)　水戸 LIGHT HOUSE
　w/ KANA-BOON
12月12日(金)　高松 DIME
　w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
12月15日(月)　米子 AZTiC laughs
　w/ HERO COMPLEX
12月16日(火)　岡山 YEBISU YA PRO
　w/ HERO COMPLEX
12月18日(木)　京都 MUSE
　w/ キュウソネコカミ
▼2026年
1月21日(水)　神戸 VARIT.
　w/ Maki
1月22日(木)　周南 RISING HALL
　w/ Maki
1月24日(土)　鹿児島 CAPARVO HALL
　w/ ENTH
1月25日(日)　熊本 B.9 V1
　w/ ENTH
1月27日(火)　長崎 DRUM Be-7
　w/ カネヨリマサル
1月28日(水)　大分 DRUM Be-0
　w/ カネヨリマサル
1月30日(金)　松山 WstudioRED
　w/ SIX LOUNGE
2月08日(日)　静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA
　w/ 四星球
2月15日(日)　沖縄 桜坂セントラル
　w/ 健やかなる子ら
2月22日(日)　台湾 SUB LIVE
　※TBA
【FINAL SERIES】
2月28日(土)　広島 CLUB QUATTRO
　w/ PEDRO
3月01日(日)　福岡 DRUM LOGOS
　w/ KALMA
3月14日(土)　名古屋 Zepp Nagoya
　※ワンマン
3月15日(日)　大阪 Zepp Osaka Bayside
　※ワンマン
3月21日(土)　仙台 GIGS
　※ワンマン
3月28日(土)　新潟 LOTS
　※ワンマン
3月29日(日)　新潟 LOTS
　w/ ハルカミライ
4月03日(金)　東京 Zepp DiverCity
　※ワンマン

　

関連リンク
◆サバシスター オフィシャルサイト
◆サバシスター オフィシャルInstagram
◆サバシスター オフィシャルX
◆サバシスター オフィシャルTikTok
◆サバシスター オフィシャルYouTubeチャンネル