モデルのｅｍｍａ、１２年間所属のスターダストプロモーション退所を報告
モデルのｅｍｍａが１１日に自身のインスタグラムを更新し、事務所を退所することを報告した。
ｅｍｍａのコメント全文は以下の通り。
いつも応援してくださっている皆さまへ。
私ごとではありますが、この度１２年間お世話になった
株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、
退所することをご報告いたします。
１８歳で上京したばかりの右も左もわからない私を
スカウトしてくださり、
これまで、たくさんの学びと愛を頂きました。
今もこうしてモデルの仕事を続けてこられてるのも
事務所や関係者の皆様のおかげです。
これまでの経験はすべて大切な宝物であり、心から感謝しております。
そして、いつも温かく応援してくださるｔｅａｍ ｅｍｍａ の皆さまへ。
これからもお仕事は続けていきますので、
今後とも変わらず見守っていただけたら嬉しいです
いつもたくさんの愛をありがとう。
今後の自分の人生を深く考え、
より自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います。
最近とても寒いので、お身体ご自愛ください。
これからもよろしくお願いいたします
２０２５．１２．１１ ｅｍｍａ