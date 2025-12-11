モデルのｅｍｍａが１１日に自身のインスタグラムを更新し、事務所を退所することを報告した。

ｅｍｍａのコメント全文は以下の通り。

いつも応援してくださっている皆さまへ。

私ごとではありますが、この度１２年間お世話になった

株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、

退所することをご報告いたします。

１８歳で上京したばかりの右も左もわからない私を

スカウトしてくださり、

これまで、たくさんの学びと愛を頂きました。

今もこうしてモデルの仕事を続けてこられてるのも

事務所や関係者の皆様のおかげです。

これまでの経験はすべて大切な宝物であり、心から感謝しております。

そして、いつも温かく応援してくださるｔｅａｍ ｅｍｍａ の皆さまへ。

これからもお仕事は続けていきますので、

今後とも変わらず見守っていただけたら嬉しいです

いつもたくさんの愛をありがとう。

今後の自分の人生を深く考え、

より自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います。

最近とても寒いので、お身体ご自愛ください。

これからもよろしくお願いいたします

２０２５．１２．１１ ｅｍｍａ