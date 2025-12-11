2026年にデビュー30周年を迎えるポムポムプリンが、30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow」のミュージックビデオを公開した。

2024年4月の公開からYouTubeとTikTok計2000万回再生を記録した「プリンとマフィンのポムポムビート☆」に続く、新曲だ。

本楽曲は「ポポポム」「ポムポムポポPow」といった印象的なフレーズを繰り返す、玉屋2060%(Wienners)が作詞・作曲したリズミカルな楽曲。楽しくポップに癒しを届けてくれる。

さらに本日よりポムポムプリン30周年特設サイトを公開するほか、コンセプトムービーの公開、12月13日(土)にはラジオ番組「オールナイトニッポン0(ZERO)」への出演など、様々な活動を予定している。「サンリオピューロランド」および「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」でも、ポムポムプリン30周年を記念したイベントを開催する。

◆ ◆ ◆

◼︎玉屋2060%(Wienners)コメント

お散歩するように軽やかに、プリンのようにスイートに、ポムポムしながら飛び跳ねる音符と追いかけっこして作りました。

みんなもこの曲で一緒にポムポムしてくれたらとても嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◆ポムポムプリン30周年特設サイト