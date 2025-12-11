アニメ制作会社「カラー」は１１日、アニメ制作会社「ガイナックス」の破産整理が終了し法人として消滅したことを受けて庵野秀明代表名義の声明を公式サイトに公開した。

１９８４年に設立されたガイナックス社は、庵野氏が生み出して１９９５年にテレビ放送がスタートしたアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」が大ヒット。しかし、近年は資金繰りが悪化し昨年５月に東京地方裁判所に会社破産の申立を行い、今年１２月１０日付けで破産整理が終了した。２００７年にガイナックス社を退社した後も株主だった庵野氏は「創設期から２０年以上籍を置き、今日まで株主として関わっていたものとして誠に残念な最後ですが、静かに受け止めています」と心境を表現。関わってきた関係各社への感謝とともに「各作品の権利処理、権利譲渡、制作成果物等各種資料の譲渡に関しまして、正当な手続きをもって、各権利者やクリエイターに無事お戻しする事が叶いました」と報告した。

一方で「新たに残念だった事」として、ガイナックス社の旧経営陣による「正当性を欠く権利移譲、資料譲渡」があったことを明かした。新経営体制下でメール等の精査が行われた際、友人だと思っていた人物の「弊社や自分に対して行っていた様々な虚偽対応の実態」「弊社を敵対視した文言」「返済を不当に逃れるための画策」などを目にしたといい「怒りを通り越して悲しくなりました。彼らとは昔のような関係にはもう戻れないであろうことを改めて思い知り、心底残念に思います」と心の内を吐露した。

声明は「本来全うすべき多くの責務や債権者を置き去りにした旧経営陣が、『ガイナックス』という歴史あるアニメスタジオを自らの責任を取る事なく放棄した状態の中、関係各社の理解を得つつ、権利や資料の散逸を防ぎ継承し、債権者へ真摯に向き合い最後まで身を尽くし、その終焉（えん）を見届けてくれたガイナックス最後の代表取締役であり、大学時代からの友人である神村靖宏社長に、感謝致します。『神村、ありがとう。そして、御苦労様でした』」と思いを込めて締めくくられた。