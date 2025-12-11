¡ÖM-1¡×3Ç¯Ï¢Â³½à¡¹¥³¥ó¥Ó¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¡¡3Ç¯È¾¤Ç½ª»ßÉä¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡× Á°ÁêÊý¤ÏÅìÂçÂ´¤ÎÄ¶¥¤¥ó¥Æ¥ê
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤é¤Õ¤°¤¬Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÈªÍ´°ì¡Ê41¡Ë¡¢°¤ÉôÄ¾Ìé¡Ê36¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÁêÊý¤ÏµÈËÜ½é¤ÎÅìÂçÂ´·Ý¿Í¡ª¡¡°ÛÎã¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥Ö¥ìー¥¯¤·¤¿Ä¶Âç·¿¿·¿Í¤À¤Ã¤¿
¡¡ÅÄÈª¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢12·î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤È¤é¤Õ¤°¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖËÍ¤¬¤È¤é¤Õ¤°¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁêÊý¤Î°¤Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ò»¶¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¢´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤êÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£º£¸å¤Ï¡ÖÌÏº÷Ãæ¡×¤À¤¬¡Ö¤è¤·¤â¤È¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ò»¶¤ËÈ¼¤¦Âà½ê¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¡¦°¤Éô¤âX¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙÇ¯Æâ¤Ç¤È¤é¤Õ¤°¤ò²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö3Ç¯È¾¤ÈÃ»¤¤³èÆ°´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥é¥¤¥Ö¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¡£º£¸å¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¤·¤¿¤¬¡Ö·Ý¿Í¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤é¤·¤ÆÌã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¥ó¥Ó¤Ï2022Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤Î2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï3²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄÈª¤ÏÆ±¥³¥ó¥Ó·ëÀ®Á°¡¢ÅìµþÂç³ØÂ´¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ËÜ½ß»Ë¤È¡ÖÅÄÈªÆ£ËÜ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë