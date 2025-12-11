札幌の新監督に川井健太氏が就任

J2の北海道コンサドーレ札幌は12月11日、川井健太氏が2026シーズンの監督に就任することが決定したと正式発表した。

川井氏は選手として愛媛FCでプレーした後、指導者に転身。2008年から17年まで環太平洋短期大学部サッカー部監督、愛媛FCレディースのヘッドコーチや監督を歴任したほか、14年から17年には日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチも務めた。

18年5月からは愛媛FCの監督に就任し、20年まで指揮。その後、21年4月からモンテディオ山形のコーチを務め、22年から24年8月まではサガン鳥栖の監督を務めていた。

川井氏はクラブを通じ「目的地へ必ず到達できるよう、這いつくばってでも前に進む覚悟で臨みます」とコメントを発表。鳥栖では若手を積極的に起用し、チーム再建の手腕を発揮していた指揮官が、2026シーズンから札幌の指揮を執ることになった。

SNS上ではファンから「ようこそ！」「期待します！」「きた！」「とりあえずマジで楽しみ」「ガチだった」「ようやく公式発表来たか」「期待しかない」「ついにきたー！」「再建頼みます」と反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）