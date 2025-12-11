ENHYPENの“楽曲体感ミュージアム”が新宿で初開催 五感を刺激する没入空間『House of Vampire』誕生
ENHYPENの楽曲世界に五感で没入できる新感覚ミュージアム『House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜』が、2026年2月5日から3月16日まで、東京・新宿住友ホールにて開催されることが決定した。
【写真】「TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST」も受賞したENHYPEN
同企画は、ENHYPENのデビュー5周年を記念したもので、グループの象徴的な“ヴァンパイア”コンセプトとこれまでの楽曲世界を融合させた、日本オリジナルの体験型コンテンツ。HYBE MUSIC GROUPアーティストによる没入型ミュージアムとしては初の試みとなる。
来場者は“同じ血族（コウモリ）”としての招待状を手に“とある館”へと導かれ、時が止まった7人のヴァンパイアの棲家に足を踏み入れる。会場内では、デビュー作『BORDER : DAY ONE』から『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』まで、ENHYPENの音楽とストーリーをテーマにした7つの部屋を巡る構成。まるでミュージックビデオの世界に入り込んだかのような演出で、視覚、聴覚のみならず五感全体を刺激する特別な体験が用意されている。
また、入場時に“変身”を演出する特別アイテムや、フラッシュ撮影で画面が変化するフォトスポット、そして来場者の選択によって展開が分岐する“二つの扉”など、ストーリーへの没入感を高める仕掛けも多数用意されている。
ミュージアムの演出、体験設計は、先端テクノロジーとクリエイティブの融合を掲げるIMAGICA EEXが担当。ENHYPENの楽曲世界とテクノロジーが融合する“体感型コンテンツ”として、K-POPファンのみならず、インタラクティブな展示に興味を持つ層にも訴求する内容となっている。
HYBE JAPAN音楽映像事業代表のイ・スヒョン氏は、「ENHYPENを多角的に理解し、より豊かな体験を提供する場として本ミュージアムを企画しました。『Japan to Global』戦略の具現化として、世界に通用するキラーコンテンツになると確信しています」とコメントしている。
チケット情報は後日発表される予定だ。
【写真】「TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST」も受賞したENHYPEN
同企画は、ENHYPENのデビュー5周年を記念したもので、グループの象徴的な“ヴァンパイア”コンセプトとこれまでの楽曲世界を融合させた、日本オリジナルの体験型コンテンツ。HYBE MUSIC GROUPアーティストによる没入型ミュージアムとしては初の試みとなる。
また、入場時に“変身”を演出する特別アイテムや、フラッシュ撮影で画面が変化するフォトスポット、そして来場者の選択によって展開が分岐する“二つの扉”など、ストーリーへの没入感を高める仕掛けも多数用意されている。
ミュージアムの演出、体験設計は、先端テクノロジーとクリエイティブの融合を掲げるIMAGICA EEXが担当。ENHYPENの楽曲世界とテクノロジーが融合する“体感型コンテンツ”として、K-POPファンのみならず、インタラクティブな展示に興味を持つ層にも訴求する内容となっている。
HYBE JAPAN音楽映像事業代表のイ・スヒョン氏は、「ENHYPENを多角的に理解し、より豊かな体験を提供する場として本ミュージアムを企画しました。『Japan to Global』戦略の具現化として、世界に通用するキラーコンテンツになると確信しています」とコメントしている。
チケット情報は後日発表される予定だ。