BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、巨人からポスティングシステムを利用して今オフのメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（29）がVTR出演。期待している後輩たちへの思いを明かした。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）、宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めており、今回は岸田行倫捕手（29）と泉口友汰内野手（26）がゲストとしてスタジオ出演した。

そのなかでMC3人が岡本を直撃インタビュー。岡本は21歳から巨人の4番を務めてきたが、次代を担う後輩について聞かれると「浅野にしても、石塚にしても、リチャードにしても。右バッターに頑張ってほしいなっていうのは正直ありますし」とまずはコメントした。

そして、今年から自主トレーニングをともにしてきた左打者の泉口についても「イズも凄い頑張ってほしいなって思ってたんで。今年は3割打ったんで。来年もやってくれるでしょうし、1人でも多く出てきてくれたらまた強くなるんじゃないかなと思います」と巨人の未来に思いをはせていた。