東海3県 あすは雨や雪が降る所も…

東海地方では、過ごしやすい陽気から一転し、あす急激に寒さが強まる見込みです。日本海から前線が通過する影響で、今夜は岐阜県を中心に雨や雪が降る予想となっています。

【画像】いつどこで雨･雪が降る？あすは“真冬並み”の寒さに 最新の雨･雪シミュレーション

あすは前線通過後「西高東低」冬型の気圧配置となり、北寄りの強風とともに冷たい空気が流れ込み、真冬並みの寒さとなるでしょう。最高気温は各地で今日より5℃以上低くなり、平野部でも10℃に届かない見込みです。

あすはどこで雨・雪が降る？

今夜は、岐阜県を中心に広い範囲で雨が降り、標高の高いところではみぞれや雪になる見込みです。愛知県や三重県も広範囲ではないものの、所々で雨が降ると予想されています。洗濯物を干している方は早めに取り込むことをお勧めします。

ただ、明日の明け方には平野部の天気は回復する見込みです。

積雪に注意が必要な所も

岐阜県の飛騨地方を中心とした山間部では明け方まで雪が続くところがあり、高山の市街地では雪がうっすらと積もる程度ですが、標高の高い地域では積雪に注意が必要です。

あすは朝から北寄りの風が強まりやすく、昼頃は特に風が強くなる見込みです。日差しの暖かさはあっても、寒さがかなり強まる予想となっています。夜にかけても風が強く、一気に寒さが厳しくなるでしょう。

【予想気温】

最低気温は朝の気温のため今朝とそれほど変わりませんが、最高気温は各地で5℃以上低くなり、ほとんどが一桁の気温となる見込みです。平野部でも10℃に届かない予想です。高山では今日より10℃ほど低く、最高気温も2℃程度にとどまります。

さらに、朝よりも夜の方が寒くなるという予想になっていますので、あすは今日以上に暖かい服装でお出かけください。