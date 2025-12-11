日帰り旅・おひとりさまで気の向くまま「山口県の湯田温泉を満喫」64歳女性が語る近場温泉旅行の魅力
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、父親（93歳）
住居形態：親族などの他宅に同居
居住地：山口県
現在の現預金：100万円、リスク資産：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：株の配当金700円
ひと月の支出：3万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年3月に1人」で訪れた「日帰りの山口県の湯田温泉」旅行だそう。
「湯田温泉は山口県では有名だが、コロナ禍でつぶれたり、休館した温泉があり寂しい気持ちになっていた。しかしこの春は、リニューアルされた温泉に岩盤浴がありうれしかった。
中原中也記念館そばに、200円で入れる小さな庭園足湯があり、日本酒等を飲みながら入ることが可能。庭園の木の葉が風に揺らいで心地よい。久しぶりに心の安らぎを得られて元気になった」と旅の思い出を振り返ります。
周辺にはそのほかにも「小京都のような温泉街、井上公園など、回れるところがたくさんあり散策して癒やされた」と投稿者。
なお旅行にかかった費用は「交通費は約1460円。食費は、お弁当を持参したのでかからなかった（温泉の入浴料は記載がなかったため不明）」とあります。
実は「コロナ感染後に後遺症で体調を崩していた」こともあり、旅先では「ちゃんと歩けるだろうか、目眩がするが手すりなしでも大丈夫だろうか」と不安もあるそうですが、「心が癒やされたせいもあるのか、これまで問題なく過ごせている」と言います。
最後に温泉旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「高齢者は必ず、持病の薬を持参するべき。また足湯では、女性はパンティストッキングは人前で脱げないので、膝下ストッキングにしておくとよい。
足を拭くタオルや、濡れたタオルを入れるビニール袋を用意するのも重要。無理せずに行ける距離で、温泉を見つけて旅行の計画を立てる」のがおすすめだとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：64歳女性
同居家族構成：本人、父親（93歳）
住居形態：親族などの他宅に同居
居住地：山口県
現在の現預金：100万円、リスク資産：不明
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：1万2000円（繰り上げ受給中・金額の詳細は不明）
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：株の配当金700円
ひと月の支出：3万円
「行ってよかったシニアの旅先は山口県の湯田温泉」現役引退後は「1年に1回程度、1人旅」をすることが多いという今回の投稿者。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年3月に1人」で訪れた「日帰りの山口県の湯田温泉」旅行だそう。
「湯田温泉は山口県では有名だが、コロナ禍でつぶれたり、休館した温泉があり寂しい気持ちになっていた。しかしこの春は、リニューアルされた温泉に岩盤浴がありうれしかった。
中原中也記念館そばに、200円で入れる小さな庭園足湯があり、日本酒等を飲みながら入ることが可能。庭園の木の葉が風に揺らいで心地よい。久しぶりに心の安らぎを得られて元気になった」と旅の思い出を振り返ります。
周辺にはそのほかにも「小京都のような温泉街、井上公園など、回れるところがたくさんあり散策して癒やされた」と投稿者。
なお旅行にかかった費用は「交通費は約1460円。食費は、お弁当を持参したのでかからなかった（温泉の入浴料は記載がなかったため不明）」とあります。
「無理せずに行ける距離にある温泉に行くのがおすすめ」年金生活における旅費のやりくりについては「日帰り温泉旅行に行く際は、お茶や菓子パンのほか、お弁当を早朝から作って持っていきなるべく節約する。汗がたくさん出るので、ルイボスティー等も持参する。ローソンでアイスクリームを買って足湯で食べたりもしている」とのこと。
実は「コロナ感染後に後遺症で体調を崩していた」こともあり、旅先では「ちゃんと歩けるだろうか、目眩がするが手すりなしでも大丈夫だろうか」と不安もあるそうですが、「心が癒やされたせいもあるのか、これまで問題なく過ごせている」と言います。
最後に温泉旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「高齢者は必ず、持病の薬を持参するべき。また足湯では、女性はパンティストッキングは人前で脱げないので、膝下ストッキングにしておくとよい。
足を拭くタオルや、濡れたタオルを入れるビニール袋を用意するのも重要。無理せずに行ける距離で、温泉を見つけて旅行の計画を立てる」のがおすすめだとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)