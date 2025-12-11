17日から始まる日本ハンドボール選手権大会に向け、ハニービー石川が6連覇を果たせなかった昨シーズンのリベンジを誓い、最後の調整に入っています。

ハニービー石川はリーグ戦ここまで6試合、5勝1敗で2位と好調をキープ。

オランダで開かれていた世界選手権に日本代表として出場していた佐原奈生子選手、吉留有紀選手の2人も11日から練習に加わりました。

佐原奈生子選手「攻撃も守備もたくさん出場する機会が多かったので吸収する部分が多かったのでそれをチームに還元したいと思う」

しっかり守って素早く攻める「堅守・速攻」が持ち味のハニービー石川、ディフェンスとキーパーとの連携を何度も確認していました。

吉留有紀キャプテン「前回の大会では自分たちがやってきたことを全て出し切ることができなかったので出し切ることはもちろん、優勝に向かって全員一丸となって戦っていけるように頑張りたい」

日本ハンドボール選手権は17日から広島県で行われ、ハニービー石川は18日に2回戦から登場し大阪ラヴィッツと東海大学の勝者と初戦を戦います。