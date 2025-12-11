「大人の男性の魅力に溢れていますね」佐久間大介、パリでのオフショットを公開！ 「あなたが芸術だよ」
Snow Manの佐久間大介さんは12月10日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのオフショットを公開しました。
【写真】佐久間大介、パリでの撮影オフショット
ファンからは「佐久間くん、あなたが芸術だよ」「パリ似合いすぎてる」「ヒュゼを見てる佐久間大介も綺麗だよ、、、」「ずっとにこにこしてる佐久間くん可愛すぎてしんどい!!」「手綺麗すぎて話入ってこない」「大人の男性の魅力に溢れていますね」「ビジュ最強」「か…………こよすぎる……」などのコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
「パリ似合いすぎてる」佐久間さんは「雑誌 #Pen のoff shot」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。フランス・パリで撮影したときのオフショットです。「1枚目：ヴァンドーム広場での撮影」「2枚目：ここ本当に綺麗」などとあるように、写真1枚1枚について解説しています。高級時計ブランド・BREGUET（ブレゲ）の本店にも訪れたようで「10枚目：ここで佐久間のブレゲ愛が爆発」「18枚目：まじでテンション上がった 」とあるように、とても楽しそうです。
「エッフェル塔といったらラウールポーズ！」7日にも「初めてのパリの思い出」とつづり写真を公開した佐久間さん。「エッフェル塔といったらラウールポーズ！」と独特なポーズをきめているショットも。コメントでは「ラウールの真似っ子かわいい！」「やっパリさっくんはいちばん輝いてます」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
