旅先で食べたい「鳥取県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「白イカ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の締めくくりとして、非日常を味わえる旅に出かけ、古くから伝わる食の歴史に触れてみるのはいかがでしょうか。その土地ならではの文化が息づく料理は、深い感動と新しい発見を与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で食べたいご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「鳥取県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「透き通るような美しさと上品な甘みが魅力で、噛むほどに広がる旨みがとても繊細。重くないのに満足感があり、旅先でちょっと贅沢したい女性にぴったりだと感じるから」（40代女性／埼玉県）、「新鮮な動いているイカ食べたいので」（40代男性／神奈川県）、「美しい見た目と甘さと栄養価の高さが魅力」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「漁港直送の新鮮なカニをぜひ本場で食べてみたいから」（20代女性／大阪府）、「鳥取はカニが有名だし、いろんなカニ料理を楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「値段は高いがそれなりの価値があると思うから」（40代男性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で食べたいご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「鳥取県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：白イカ／32票鳥取県で水揚げされる「白イカ（ケンサキイカ）」は、強い甘みとコリコリとした食感が特徴です。特に夏の白イカは絶品とされ、新鮮なイカを旅先で味わいたいという海鮮グルメへの期待感から、高い支持を集めました。
回答者からは「透き通るような美しさと上品な甘みが魅力で、噛むほどに広がる旨みがとても繊細。重くないのに満足感があり、旅先でちょっと贅沢したい女性にぴったりだと感じるから」（40代女性／埼玉県）、「新鮮な動いているイカ食べたいので」（40代男性／神奈川県）、「美しい見た目と甘さと栄養価の高さが魅力」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
1位：松葉ガニ／126票鳥取県で水揚げされるズワイガニのオスは、「松葉ガニ」というブランド名で呼ばれ、冬の味覚の王者として知られています。その濃厚なうまみと食べ応えのある大きな身が、圧倒的な支持を集めました。高級食材である松葉ガニを、産地である鳥取の旅先で味わいたいという強い願望が反映された結果と言えるでしょう。
回答者からは「漁港直送の新鮮なカニをぜひ本場で食べてみたいから」（20代女性／大阪府）、「鳥取はカニが有名だし、いろんなカニ料理を楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「値段は高いがそれなりの価値があると思うから」（40代男性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)