さまぁ〜ず、クリスマスの名曲「チキンライス」を冠番組で流せない“裏事情”語る まさかの“別人Ver.”放送
お笑いコンビ・さまぁ〜ずが、11日放送の『ミュージックジェネレーション』（毎週木曜 後7：00）に出演。クリスマスの名曲が、同番組で流せない理由を語った。
【動画】Toshlが熱唱「チキンライス」MV
「世代別クリスマスソングSP！」と題して放送された今回。番組終盤、三村マサカズが「この番組はさ、『チキンライス』聴けないんだよね」と、クリスマスの名曲で浜田雅功と槇原敬之が歌う「チキンライス」について言及。すかさず、相方の大竹一樹が「浜田さんが裏（番組）やってるからね」と、浜田が同時間帯でMBS・TBS系『プレバト!!』に出演しているため、NGであるという裏事情を明かした。
そこで、番組は知恵を絞り、「チキンライス」のカバーバージョンを放送することに。X JAPANのToshlカバーバージョンの「チキンライス」が放送されると、さまぁ〜ずをはじめスタジオは「うますぎ！」と、驚き。大竹は「劇場で歌ってる感じ。ミュージカル感ある」と称賛した。
【動画】Toshlが熱唱「チキンライス」MV
「世代別クリスマスソングSP！」と題して放送された今回。番組終盤、三村マサカズが「この番組はさ、『チキンライス』聴けないんだよね」と、クリスマスの名曲で浜田雅功と槇原敬之が歌う「チキンライス」について言及。すかさず、相方の大竹一樹が「浜田さんが裏（番組）やってるからね」と、浜田が同時間帯でMBS・TBS系『プレバト!!』に出演しているため、NGであるという裏事情を明かした。
そこで、番組は知恵を絞り、「チキンライス」のカバーバージョンを放送することに。X JAPANのToshlカバーバージョンの「チキンライス」が放送されると、さまぁ〜ずをはじめスタジオは「うますぎ！」と、驚き。大竹は「劇場で歌ってる感じ。ミュージカル感ある」と称賛した。