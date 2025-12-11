家庭の定番野菜「トマト」が現在、“高級野菜”とも言えるような価格になっているようです。価格が落ち着く日は来るのでしょうか？

都内にあるイタリア料理店。

「おいしい！」

「濃厚だね」

「甘いな」

トマトジュースに…トマトをたっぷり使ったパスタも。すべての料理にトマトを使っていることが“ウリ”のお店。1番人気はカルボナーラ。トマトを丸々3個も使っているといいます。

しかし、店長が頭を抱えていることが…

TOMATO×TOMATO DE LUCE アモビ・アタネシウス店長

「（以前のトマトは）100円とか120円とか、そのぐらいだった。いま400円ぐらいになってしまったので、結構厳しい状況になっている」

カルボナーラはランチで1210円（税込）で提供していますが、材料となるトマト代だけでなんと1200円！ほとんどがトマト代で消える計算です。

農林水産省によりますと、トマト1キロあたりの価格は1394円で、平年と比べて1.64倍に。“トマトショック”と呼ばれる現象が起きています。

こちらのお店では、カルボナーラ以外のメニューで利益をなんとか確保しているといいますが…

TOMATO×TOMATO DE LUCE アモビ・アタネシウス店長

「結構（利益）減っていると思うので、結構厳しい状況。（来年）1月に入って、トマトの価格を見て、値上げしようかなと思っている」

都内の青果店。地元では安いことで評判ですが、トマトは2玉で378円（税込）と、平年より高く販売しているといいます。

70代

「（トマト高騰は）年金生活だから厳しい。もう少し下がってくれるといいけど」

40代

「きょうはトマトを買いたかったが、高くて違うのにした。（代わりに）いっぱいレタスを食べようと思って買った」

トマトの高騰は関東だけではなく、全国的にも。福岡県の青果店では、これまで経験したことがない高値になっていると話します。

なぜ、トマトが値上がりしているのでしょうか。

やおや植木商店 植木宏徳 会長

「夏場の高温障害、同時に大雨も降って作付けが遅れて。僕も50年くらいやっていますが、今年みたいにトマトが高いというのは考えられない」

トマトの生産量全国一を誇る熊本県。その一大産地を、本格的な栽培シーズンを前にした8月、記録的な大雨が襲いました。

そのため、秋以降の出荷に向けた植え付け前の苗や農地が冠水するなどの被害が出て、出荷量が減少しているのです。

やおや植木商店 植木宏徳 会長

「年内に下がるような要因は今のところ見当たらない。遅れて植え付けたので、それが間に合って通常の収穫になるのは、年明け1月の半ば以降」

トマトを手軽に楽しめる日はいつ来るのか、先行きは不透明です。