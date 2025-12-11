約70メートル「鉄塔」地震で損傷、倒壊のおそれ 48世帯に避難指示…修復に最短3週間 青森・八戸市
最大震度6強の地震の影響で、高さ約70メートルの鉄塔に「倒壊」のおそれが出ています。
■4本ある柱の1本が破断
最大震度6強の地震から3日。“倒壊のおそれ”があるのは、青森県八戸市の中心部にそびえたつ、無線通信アンテナの鉄塔です。
「NTT青森八戸ビル」の屋上に設置されていて、高さは約70メートル。その一部で損傷が確認されました。
NTT東日本によると、4本ある柱の1本が破断。柱を支えるボルトも、1000か所あるうちの19か所で外れていたといいます。
地元住民
「びっくり。1日2日で直るもんじゃない。1週間10日で直るもんじゃない」
八戸市は倒壊のおそれがあるとして、近くを通る国道を約1キロの区間で通行止め。
記者
「通行止めによりバスが通れず、中心街は渋滞しています」
また、周辺の48世帯に避難指示が出されています。
■修復には最短でも3週間かかる見通し
避難した住民は…。
避難した住民
「どこに逃げたらいいんだろう。半壊しているアパートにいられないし」
避難した住民
「まさか本当だと思わない。デマだと思いました。あれが倒れると大惨事。怖いです。どれぐらい時間かかるか、避難所生活が長くなるのは日常生活が崩れてしまうので心配」
◇NTT東日本によると、修復には最短でも3週間かかる見通しだということです。