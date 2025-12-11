最大震度6強の地震の影響で、高さ約70メートルの鉄塔に「倒壊」のおそれが出ています。

■4本ある柱の1本が破断

最大震度6強の地震から3日。“倒壊のおそれ”があるのは、青森県八戸市の中心部にそびえたつ、無線通信アンテナの鉄塔です。

「NTT青森八戸ビル」の屋上に設置されていて、高さは約70メートル。その一部で損傷が確認されました。

NTT東日本によると、4本ある柱の1本が破断。柱を支えるボルトも、1000か所あるうちの19か所で外れていたといいます。

地元住民

「びっくり。1日2日で直るもんじゃない。1週間10日で直るもんじゃない」

八戸市は倒壊のおそれがあるとして、近くを通る国道を約1キロの区間で通行止め。

記者

「通行止めによりバスが通れず、中心街は渋滞しています」

また、周辺の48世帯に避難指示が出されています。

■修復には最短でも3週間かかる見通し

避難した住民は…。

避難した住民

「どこに逃げたらいいんだろう。半壊しているアパートにいられないし」

避難した住民

「まさか本当だと思わない。デマだと思いました。あれが倒れると大惨事。怖いです。どれぐらい時間かかるか、避難所生活が長くなるのは日常生活が崩れてしまうので心配」

◇

NTT東日本によると、修復には最短でも3週間かかる見通しだということです。