気になるイケメン上司は4人の弟妹を養っていた!? 尽くし過ぎて失敗する「都合のいい女」の性分がフル稼働！ この出逢いの行方は？【書評】
【漫画】本編を読む
「結婚は本人たちがするもの」とよくいわれるが、その実、必ず双方の家族や親族との関わりが付いて回る。「想像していた結婚生活とまるで違った」というのはよくある話で、だから義実家問題などをテーマにした作品に多くの共感が集まるのだろう。だが『私、都合のいい女でいいです。』（霰屋こん/KADOKAWA）は、それらとは少し異なる複雑な家庭事情を持った男性との恋愛を描いたハートフルストーリーだ。
はなは遙介と弟妹から大歓迎を受ける。しかし、はなの姉からは「また都合よく利用されている」と言われ、自身も過去の失敗を繰り返すことを恐れるが、阿佐美家と交流を重ねていくうちに遙介に惹かれていき、弟妹の存在も心のなかで大きくなっていく。そんななか、阿佐美家のさらに隠された事情を知ることになり――。はなは果たしてどんな道を選ぶのか？ そしてたびたび不穏な空気を見せる阿佐美家の面々の目的は？
お互いが結婚を望んでいながらも勢いや気持ちだけで結論を出すことなく、懸念や迷いのひとつひとつに向き合い、ふたりと周りが理解しあいながら物語が進んでいく本作。これから結婚を考えている人とその家族に大いに参考になる作品だ。
文＝西改