¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛµÈÅÄ°ì¿´¡¡ÅöÃÏ½é½Ð¾ì¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¡ÖÃúÇ«¤Ë¥ì¥Ð¡¼¤òÁàºî¤¹¤ì¤Ð¡¢¾è¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂèÀï¡×¤Ï£±£±Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ°ì¿´¡Ê£²£±¡áÂçºå¡Ë¤Ï£µ£Ò¡¢£´¥«¥É¤«¤é£±£ÍºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æº£Àá½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÆÀÅÀÎ¨£·¡¦£µ£°¤Î£¶°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯Å¸³«¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¤ÏÄ¾Àþ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Áà½ÄÀ¤âÎÉ¤¯¤ÆÀï¤¨¤ë´¶¤¸¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È½®Â¤ÏÎÉ¹¥¡£ÅöÃÏ½é½Ð¾ì¤À¤¬¡Ö¹¾¸ÍÀî¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë¥ì¥Ð¡¼¤òÁàºî¤¹¤ì¤Ð¡¢¾è¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆñ¿åÌÌ¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î£±£±·î½»Ç·¹¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð¡Ê£´Ãå¡Ë¡£¡Ö£±£±·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÞ·ã¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½àÍ¥£±£±£Ò¤Ï£³¹æÄú¡£¡ÖÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÇÏ¢Â³Í¥½Ð¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£Âçºå»ÙÉô¥Û¡¼¥×¤Î°ì·â¤Ë´üÂÔ¤À¡£