¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡Û¿¹¸ýÏÂµª¤¬ÌÔÄÉ¤Ç£±ÃåÆ±Ãå¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö£Â£Ô£Ó¸â³«Àß£³£³¼þÇ¯µÇ°ÉÙ»ÎÄÌ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£±Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±£Ò¤Ï¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÎËö¡¢£±ÃåÆ±Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»°Â¼³Ù¿Í¤Ï¥¤¥ó¤«¤éÀè¥Þ¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï´°Á´¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¬¡¢£²¹æÄú¤Î¿¹¸ýÏÂµª¡Ê£²£µ¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£²ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤éº¹¤òµÍ¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÊÂÁö¾õÂÖ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¥´¡¼¥ë¡£È½Äê¤Î·ë²Ì¡¢Æ¨¤²¤ÈÈ´¤¤ÎÆ±Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¹¸ý¤Ï¡Ö»°Â¼¤µ¤ó¤Ï¾è¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¤ÎÇòÀ±Ã¥¼è¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£