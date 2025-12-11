グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は現役女子大生のグラドル・白瀬結香さんのイベントの模様をお届けします！

【画像】現役女子大生がもちもちボディを披露！

☆現役女子大生で清楚系童顔巨乳もちもちボディの王道グラドル登場！



1stDVD『清楚なままで』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年11月29日）





●白瀬結香(しらせ・ゆか)

2001年11月7日生まれ 埼玉県出身 T163cm B92 W62 H93

卒業を控えた現役女子大生グラドルがイメージDVDデビューです。表紙を飾っている前開きハイレグ競泳水着姿がまず見事。

清楚系でピュアさがありながら、B92センチの無敵のもちもちボディの持ち主。ベージュ眼帯ビキニでお風呂。マイクロ黄色ビキニでビーチランや運動。

オイルテカテカのゴールドビキニでダンス。セクシーメイドや洗車展開など最近のイメージDVDの定番がバッチリ☆

――ファーストDVDですよね。出来上がった感想は？

白瀬 初々しく、楽しく撮影できて、良かったと思いま〜す。

――撮影はいつごろ、どちらで？

白瀬 撮影は8月の頭に、東京と千葉のスタジオでそれぞれ行いました。

――作品のテーマとか、コンセプトとか役柄とかはありましたか？

白瀬 そうですね、初デートという感じで、できたばかりの彼氏と初々しくデートという感じです。

――じゃあ、まあ、ピチピチな女のコみたいな設定ですかね？

白瀬 そうです、そうです。

――お気に入りやお薦めシーンをいくつか紹介してください。

白瀬 8月の頭にしてはちょっと寒い撮影だったんですけども、表紙の競泳水着でプールで泳いでいるシーンがありまして、そこはちょっと頑張っているので注目して見ていただけたらうれしいです。

――泳ぎは得意なんですか？

白瀬 泳ぎは得意です。

――他はどうですか？

白瀬 そうですね、オレンジ色の水着を着た車のシーンではDVDの定番っぽい洗車をやっているんですけども、お尻がプリプリなところが良く撮れていると思うので、そこが注目です。

あとは、金色のマイクロビキニのシーン。たくさん跳ねたり、踊ったりしていて、オイルでテカテカで他のシーンとは違うテイストです。ちょっと刺激的な感じで撮れていると思うので、そこも注目してください。

――タイトルにちなんで、最も白瀬さんが"清楚"感が出せているシーンはどこでしょう？

白瀬 清楚感が出せているのは、お風呂で撮った眼帯ビキニって言うんですかね？これはベージュっていうところで、清楚感が出ているかなと思っていて。お風呂のシーンも初めてなので、そこも含めていい感じじゃないかなと。

――ファーストDVDの自己採点は何点くらいですか？

白瀬 ファーストの点数は70点です。

――それはなぜ？

白瀬 もうちょっとお腹を絞れたかなと思ってて。初々しさや弾ける感じはメチャメチャいい感じで撮れていると思うんですけど、体型はもうちょっと絞りたかったです（笑）。

――現役女子大生グラドルとパッケージに書いてありますが、今も通っているんですか？

白瀬 はい。法学部で法律を学んでます。

――大学は来春卒業ですか？

白瀬 そうです。

――今は大学の勉強は大変ですか？

白瀬 大変ですね。でも単位は取りきっているのでほとんど大学には行ってなくて。今はグラビアのお仕事に注力していかなきゃと思ってます。

――業界でお仕事をするきっかけは？

白瀬 きっかけはいくつかあるんですが、ひとつは居酒屋でバイトをしていたとき、お客さんに"東雲うみサンに似てるね"って言われたことです。

その時はうみサンのことは存じあげなかったんですが、調べてみたらすっごく可愛くて。

私は24歳で、ほかのグラドルの方々のデビューに比べたら上かなというところはあったんですけども、うみサンもそれくらいからグラビアを始めたっていうのを知ったんです。それで私にもまだチャンスがあるのかなと思って始めました。

――それは今年（2025年）からですか？

白瀬 そうです、今年です。

――憧れているグラビアアイドルの方は東雲うみサンですか？

白瀬 はい、そうです。

――今後はどういう形でグラビアを頑張っていきたいですか？

白瀬 DVDは2枚目、3枚目とたくさん出していきたいなぁと思ってます。そして、写真集も出したいなぁと思ってます。東雲うみサンと共演できるのが理想です。

――お知らせできる情報はありますか？

白瀬 12月はクリスマスとか個撮とか、撮影会がいろいろあります。SNSなどで確認してください。

＊ ＊ ＊

改めて、童顔巨乳で素朴で清楚なグラドルの王道感を感じます。

とにかくパッケージ表紙のいわゆる「前開きハイレグ競泳水着」姿が見事過ぎるし、他の定番（"ベージュ眼帯ビキニでお風呂"や"マイクロ金ビキニオイリーダンス"など）もキチッとやられている印象。

東雲うみサン似なら当然かもしれませんが、ボディもかなりなものだし、さらに伸び代も感じて今後も楽しみですね。

取材・文・撮影／北川昌弘