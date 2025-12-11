カーリング女子の日本代表・フォルティウスが１０日（日本時間１１日）、来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪の出場を決めた。フォルティウスは、２０２１年１１月に北海道銀行のスポンサー契約が終了。新たなスポンサーを一から探すという苦難を経ての栄冠をつかんだ。

近江谷杏菜（３６）、小林未奈（２３）、小谷優奈（２７）の３人は、トップスポンサーの加茂川啓明電機（大阪府吹田市）の北海道支店に勤務。同社は「素直に『うれしい』の一言です。弊社の社員が３人もオリンピックという世界最高の舞台に立つことは、会社にとってこの上ない誇りです」と喜びの声を上げた。

スポンサーになるきっかけは馬場俊介社長がコロナ禍の折、新聞の夕刊に掲載されていたスポンサー企業を募る記事を偶然目にしたこと。１９年に農業法人を北海道に設立した縁もあった。２２年３月からスポンサーとなったが、近江谷が２２年８月、小林と小谷は２３年１１月に入社した。

「仕事を探されているというお話を聞いて、スポンサー活動以外のところで応援ができないかと考えました」。同社は農業をはじめとした産業用電気機器の販売会社。３人は業務課メンバーとして、機器の受発注の仕事を行っている。

他の２人も、スポンサー企業に勤務。小野寺佳歩（３４）は、２２年６月から北海道でんき保安協会（札幌市）で働く。同社は「広報課で、弊社の冊子にカーリングについての記事を書いたり、社のユーチューブを作ったりする仕事をこなしています」と明かす。吉村紗也香（３３）は２２年５月から社会医療法人柏葉会（札幌市）の職員。５人とも社業と並行してのアスリート活動をしており、多忙の中で五輪切符を手にした。