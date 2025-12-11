MBS海渡未来アナ、3年連続で高校ラグビー「冬の花園」出演 元日本代表・田中史朗と新コンビ【コメントあり】
冬の花園「第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会」（12月27日開幕、東大阪市花園ラグビー場）に向け、大阪市内のMBS本社で、元ラグビー日本代表の田中史朗氏、同局・海渡未来アナウンサーが記者会見に出席した。
【別カット】ガッツポーズ！田中史朗＆海渡未来アナ
田中氏と海渡アナは、大会期間中の深夜に放送の『KOBELCOスポーツスペシャル 花園魂！全国高校ラグビー大会ハイライト』などを通じ、大会を盛り上げる。
番組は、聖地・花園に集う高校生の「魂（ソウル）」を大切に、試合の裏側にあるストーリーなど、青春がギュッと詰まった内容。MCは、今年新たに田中氏が抜てき。3年連続で担当する海渡アナとの新コンビで、高校生スポーツらしい人間模様・熱戦を届ける。
また、新たな試みとして、東大阪市の和菓子メーカー「五條堂」の名物「トライ焼き」とコラボ。田中が「将来のJAPAN候補が活躍する大会。JAPANを背負って世界へ羽ばたいてほしい」という思いを込め、いちごジャムとバターで日本代表の桜のジャージー、「赤白」を表現した“限定トライ焼き”を考案した。12月27・28・30日、1月1・3日にラグビー場前噴水広場で販売される。
■田中史朗 コメント
今、日本は世界にも認められる素晴らしいレベルのラグビーをしています。その中で高校生の花園が一つのキーポイントになっていて、そこからさらにラグビーに情熱を持って練習をして、代表になっていく選手が多くなっていると思います。そういう原石の皆さんの熱いプレー、熱い想いというものを伝えられればうれしく思います。あまりしゃべるのは得意ではないのですが、皆さんにその熱さを全力で伝えていければと思います。
■海渡未来アナ コメント
今大会は新たに田中史朗さんと一緒に番組ができるということで、毎年、VTRを見てよく泣いてしまっていたのですが、今回は涙もろい田中さんにつられて泣いてしまいそうだなと思っています。今までの2年間、花園でプレーを見ていても、試合に出られなかった選手や支えているマネージャーが祈るようにプレーを見守る姿が印象的で、今大会もそういった支える全ての方の想いというのも一緒に伝えていけたらいいなと思っています。
■放送予定
12月27日（土）「花園魂！」深夜0時10分〜0時40分／1回戦ハイライト
12月28日（日）「花園魂！」午後11時57分〜深夜0時27分／1回戦ハイライト
12月30日（火）「花園魂！」深夜1時50分〜2時20分／2回戦ハイライト
1月1日（木）「花園魂！」深夜1時15分〜1時45分／3回戦ハイライト
1月3日（土）「花園魂！」深夜1時55分〜2時25分／準々決勝ハイライト
1月5日（月）「準決勝中継」午後1時55分〜3時49分
1月5日（月）「花園魂！」深夜0時59分〜1時29分／準決勝ハイライト
1月6日（火）「花園魂！」午後11時56分〜深夜0時26分／決勝前夜SP（JNN全国ネット）
1月7日（水）「決勝中継」午後1時55分〜3時19分（JNN全国ネット）
