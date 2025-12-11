グラモアブラの新色が登場♡5周年で叶える丸みバストと透明感デザイン

女性一人ひとりの美しさを引き出すブランド「glamore（グラモア）」。中でも人気の高い「グラモアブラ」のシリーズから誕生した「キスするブラ」は、丸みのある女性らしいバストラインを目指すために開発された育乳ブラです。発売から5年を迎える今も高い支持を集め、楽天市場でレビュー800件以上、4.47点（2025年5月）という高評価を獲得しました。

上品な丸みを作る「キスするブラ」



「キスするブラ」は、グラモアブラが持つホールド感をそのままに、より丸みのある女性らしいシルエットを目指して誕生。

脇高設計で集めたお肉をしっかりキープしつつ、バスト中心部を高く設計することで、上から見ても横から見ても自然な丸みを実現します。

薄手のパッドながら自胸で谷間を作れる構造で、痩せ見え効果も期待できるのが嬉しいポイント。

背中には段差の出にくいレースを採用し、後ろ姿まで美しく魅せてくれます。価格は4,950円、サイズはB～C65～75、D～G65～80展開です。

「特上脇肉キャッチャー」の新色モカ登場！新たな着け心地を体感

肌を美しく魅せる新色2色が登場



新色の「フロストミント」と「ムーンストーン」は、クリームカラ―の下地にブルーやブラウンの濃いベースカラーを重ね、透明感とやわらかさを両立したカラー設計が特徴。

肌から浮かずに自然になじむため、年齢や肌質を問わず取り入れやすいのも魅力です。さらにスタンダードショーツ、スッキリショーツ、タンガなどのショーツシリーズも展開。

価格は各1,980円で、サイズはスタンダード・スッキリショーツがM、L、LL、タンガがM、Lとなっており、気分に合わせてセット使いを楽しめます♪

5周年を迎える特別なタイミングで発売



「キスするブラ」は2020年11月の発売から、バストラインにこだわる女性を中心に多くの支持を獲得し続けてきました。

丸みラインをつくる構造、肌当たりへの配慮、後ろ姿まで整えるデザインなど、日常に寄り添う工夫がたっぷり。

5周年を迎える11月28日（金）には、今回の2つの新色が発売予定。肌本来の美しさを引き立ててくれる特別なカラーで、新しい自分を楽しむシーズンにぴったりです。

新色で毎日の下着選びをもっと楽しく♡



丸みのある美しいラインを追求し続けてきた「キスするブラ」。その魅力は、バストの形だけでなく、肌触りや背中の美しさまで丁寧に考えられたつくりにあります。

今回追加された「フロストミント」と「ムーンストーン」は、肌に透明感を与えながら、女性らしいやさしさを引き立ててくれる特別な2色。

お気に入りのショーツとセットで合わせれば、毎日の気分もさらに上がりそうです♡