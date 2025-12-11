【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】ありえない「息子の進学費用に手を出すな！」＜第7話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第7話 わが子の進学費用
【編集部コメント】
なんとアラタさん、あろうことかユウゴくんのために一生懸命貯めている貯金をリリちゃんに出せないかと言い出してきました。しかしそれは夫婦共働きながらもあまり生活に余裕がなく、それでも何とかユウゴくんの大学進学までに貯めようと、日々シホさんが頑張っていたお金なのです。それに手をつけようだなんて……シホさんは衝撃と怒りのあまり、思わず声を荒げてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
