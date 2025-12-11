マクドナルド・丸亀製麺・無印良品・ばんどう太郎の新常識を一挙大公開！
12月10日（水）に放送した「ソレダメ！【丸亀＆マクドナルド＆無印良品！大人気チェーン新常識SP】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】マクドナルド・丸亀製麺・無印良品・ばんどう太郎の新常識を一挙大公開！
＜有名チェーン店の常連も知らない新常識＆バカリ合体SP＞
人気チェーン店の新常識＆裏側徹底解剖スペシャル！マクドナルド・丸亀製麺・無印良品・ばんどう太郎の新常識を一挙大公開！
商品だけでなく、お客様へのサービスも常に進化し続けている大人気チェーン店「マクドナルド」。便利でお得な超最新のサービスや、朝マックでの新常識を大発見！この冬登場の新メニューのあのふっくらバンズを作る秘密の工場にカメラが大潜入。
大人気うどんチェーン店「丸亀製麺」。丸亀うどーなつに期間限定の新フレーバーが登場！
紺野美沙子が無料の薬味や充実のトッピングが並ぶセルフオーダーシステムを体験！厳しい試験を突破した麺のスペシャリストのさらなる新常識を発見！
リピ買い必須の商品はもちろん、魅力ある新商品が頻繁に発売され、ハマる常連さんが増加中の「無印良品」。常連さんたちが今こぞって買っているあらたなジャンルの商品とは一体！？最新プラスワンアイデアグッズや大人気の冷凍＆レトルト食品をご紹介！
茨城県で超人気のローカルチェーン店「ばんどう太郎」。大人気商品の煮込みうどんのこの冬発売する相撲部屋とコラボした新メニューや、冬の幸をふんだんに使った激ウマメニューとは？！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
MC：若林正恭（オードリー）、高橋真麻
レギュラーゲスト：春日俊彰（オードリー）、小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：内藤剛志、影山優佳
ロケゲスト：紺野美沙子
ナレーター：服部伴蔵門
【番組公式ホームページ】
