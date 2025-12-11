＜モラハラかな？＞「パートに採用された」と伝えたら旦那がキレた。事前に相談した方がよかった？
子どもにあまり手がかからなくなったり、教育費や老後資金の貯えが必要になってきたりすると、ママが仕事をしようと考えることもあるでしょう。正社員ではなく短時間のパートであれば家庭への影響も少なめになりそうですから、旦那さんに相談しないこともあるようですね。ママスタコミュニティのあるママも、旦那さんへの事前相談がなかったようですが……。
『パートに採用してもらえることになって、仕事が決まったと旦那に報告したら、事後報告をするなとキレられた。普通は仕事を決める（面接）前に報告するものだと。パートの仕事を決めるときには、旦那に相談するもの？ 自分の仕事なのに相談しないといけないの？』
旦那さん、モラハラ気味では？
『別に何も悪いことはしていないのに、そんなことでキレられたら腹立つね！ 支配欲の強いモラハラ旦那あるあるだわ！』
『投稿者さんの旦那さんはモラハラ的な感じがするし、事前に言ったところで文句を言ってきそう』
投稿者さんがパートに出ることで今の生活がガラッと変わってしまうなら話は別ですが、それほど大きな変化もない暮らしができるのであれば、旦那さんもそこまで怒ることもないでしょう。仕事をすれば収入がありますから、家計にとってもプラスになります。ただ、旦那さんの性格を考えると、事前に相談をしていても反対されたのかもしれないと考えたママたち。怒られるという結果が同じであれば、何も話さずに結果を伝えるだけでもOKなのかもしれません。
事前に相談したほうがよかった。その理由は？
旦那さんが同じようなことしたら、投稿者さんも怒るだろうから
『旦那さんが勝手に仕事をやめたり転職したりしたら、ビックリするでしょう。同じことだよ』
『先に相談や報告はするべきだと思う。投稿者さんだって、旦那さんが相談もなく勝手に仕事を辞めたり転職したりしたら、「何で先に私に相談しないの？」と思わない？ それと同じだよ』
もし旦那さんが、投稿者さんに相談なく仕事を辞めたり転職をしたりしたら、投稿者さんはどう感じるでしょうか。とても大切なことなのにどうして相談しない？ と思って旦那さんを責めるかもしれませんね。投稿者さんと旦那さんの仕事におけるスタンスは違うのでしょうが、仕事を始めるならば事前に相談したほうがよかったのでしょう。
多少なり生活に変化が出るから
『仕事を始めること自体も伝えていなかったの？ それはビックリするかもね。お子さんがいるなら、家事・子育ての分担など旦那さんも関係あるでしょう？』
『うちは「子どもが幼稚園に入ったら仕事を始めようかな？」とか、どのくらい働くのかなど、いろいろと相談してから決めたよ。子どもが具合が悪いときに対応できるかなど、働く前に相談しないと後々揉めそうだから』
投稿者さんがパートをすることによって、これまでの生活に多少の変化は起きることでしょう。働く時間や曜日によっても異なるでしょうが、もしかしたら旦那さんに家事や子どものお世話をしてもらうことになるかもしれません。これまで旦那さんと家事や子育ての分担をほとんどしていなかった、あるいは投稿者さんのほうが割合が大きかったのであれば、今度はその構図が変わってくるでしょう。旦那さんにも何らかの影響が出ますから、事前に相談をして計画的に進めたほうがお互いに安心できたのかもしれません。
家庭のことなら夫婦間の相談は必要。旦那さんに話すように心がけたい
『まずはお仕事を探してみようかなという話はしていないの？ だったらいくら自分の仕事とはいえ、夫婦のコミュニケーション不足だなと思うよね』
今回のことは旦那さんも突然言われたので、さぞかし驚いていたのでしょう。でもそれ以上に、何も相談されなかったことがショックですし、イラっとしたのかもしれませんね。旦那さんの生活にも影響が出てくることですから、前もって相談をしていた方が話はスムーズだったのではないでしょうか。また今後、夫婦で相談することはたくさんあると思います。自分だけで決定できることばかりではありませんから、その都度旦那さんに相談ができるような関係づくりは、夫婦にとって大切になってきそうです。小さなことから重大なことまで、気軽に相談をして意見交換ができるような関係になると、投稿者さんも心強いのではないでしょうか。