¡Ö#¸µÉÔÃç¡©¡×¢ª¡Ö¸µÉÔÃç¤À¤Í¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëàÂçÀèÇÚá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤ÎÀ¼¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤Ã¤¿º¢¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×
¡¡CANDY TUNE¤ÎÂ¼ÀîÈì°É(¤Ó¤Ó¤¢¤ó¡¢26)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¸µHKT48¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçÏÂÃÏ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë #Ä¶¥×¥íÌîµåULTRA¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Â¼Àî¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö¤·¤²¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤¢¤¢¡×¤È¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Â¼½Å°ÉÆà¤ÈÊÒ¼ê¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¸µÉÔÃç¡©¡×¤È¤¢¤ê¡¢Â¼½Å¤Ï°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Ö¤Ó¤Ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¸µÉÔÃç¤À¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë³¨Ê¸»ú¤òÊ¸Ëö¤Ë¤Ä¤±ÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤Ã¤¿º¢¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Öµ×¡¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤¡¡Ä¡×¡ÖHKT»þÂå¤Î¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¤¬Â·¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¡ÖÉÔÃç¡Ä¤ª¤Ç¤«¤±¡Ä¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Í¤Ã¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤¬ÀäÌ¯¤Ë³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤w¡×¡ÖHKT»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£