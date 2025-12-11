Ä«¥É¥é¶¦±é ¢Í ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈºòÇ¯àÅÅ·â»ö¼Âº§á¡Ä¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿28ºÐ½÷Í¥àºÇ¸å¤Î1Ëçá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤µÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥¹¥Æ¥¡×¤ÎÀ¼
¡¡ºòÇ¯¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î»ö¼Âº§¤È½Ð»º¤òÅÅ·âÅª¤Ë¸øÉ½¤·¤¿28ºÐ½÷Í¥¤ÎàºÇ¿·»Ñá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×(11·î14Æü¸ø³«)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÇÐÍ¥¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ±é¤¸¤ëÂç¿¹¹¬ÂÀ¤ÎÎø¿Í¡¦ÀõÀî¤¢¤ä¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¡¦¹õÅç·ëºÚ(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬¡¢°ìÌÌ¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Á¤Ç²ÖÂ«¤ò»ý¤Á¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´¨¤¤½ê¤Ê¤Î¤ËÃÈ¤«¤µ¤ÎÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö·ëºÚ¤µ¤ó¥Û¥ó¥È¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿ ¶¿¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Í¡Á¡×¡Ö¹õÅç·ëºÚ¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¹õÅç·ëºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÀäÂÐ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤éÉ¹µû¤¯¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹õÅç¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£24Ç¯1·î¤ËÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦µÜÂôÉ¹µû(31)¤È»ö¼Âº§¡õÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£