佐賀・嬉野市で火災 嬉野町吉田、分校stay haruhi付近 約30分後に鎮火（12月11日午前11時42分ごろ発生）

2025年12月11日 19時52分

佐賀県杵藤地区消防本部によると、11日午前11時42分ごろ、嬉野市嬉野町吉田、分校stay haruhi付近でその他火災が発生した。同日午後0時14分鎮火した。

西日本新聞

今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？

福岡・篠栗町で小学生が見知らぬ男から「マッサージをしてくれ」と声をかけられる 尾仲付近を通行中

福岡・福津市で中学生が見知らぬ男から追いかけられる 日蒔野1丁目1番付近の道路上で不審者