¾°¸Å½¸À®´Û¤ä±Ñ¹ñÎ±³ØÀ¸µÇ°´Û¡ÖÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡×º½ÅÄ¸÷µª¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î½¸¤¤
¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Àè·îË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿º½ÅÄ¸÷µª¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º½ÅÄ¸÷µª¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¤¿¤áÀè·î¡¢62ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤Î¡Ö¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¦¥«¥Õ¥§¡¦½®¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Öº½ÅÄ¸÷µª¤Îµ°À×¡×¡£²ñ¾ì¤Ïº½ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¤ËÅÁ¤ï¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÁ¥¡Ö»§Ëà·¿ÏÂÁ¥¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¥«¥Õ¥§¤Î2³¬¤Ë¤ÏÀ¸Á°º½ÅÄ¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¹¥¯¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»Å»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿Å´Æ»¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¿å¸Í²¬±Ô¼£¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¡£
º½ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤Ë2014Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿»§ËàÈÍ±Ñ¹ñÎ±³ØÀ¸µÇ°´Û¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±©Åç»ËÀ×¸²¾´²ñ¡¦Àî¸ý¾¡Â§¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊµÇ°´Û·úÀß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ëº½ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÃÏ°è¤Î»×¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¡¢¹½ÁÛ¤òÎý¤ê¾å¤²¤¿¡£ËÜÅö¤ËÀË¤·¤¤¿Íºà¤Ê¤¯¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤ò¡×
¤Î¤Á¤ËÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤È¤Ê¤ë¾°¸Å½¸À®´Û¤Î²þ½¤¤â¼ê³Ý¤±¤¿º½ÅÄ¤µ¤ó¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾°¸Å½¸À®´Û¡¦ÅÄÂ¼¾Ê»° ¸µ´ÛÄ¹¡Ë¡ÖÈà¤Ï¹Í¸Å³Ø¤ÈÌ±Â¯³Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿¼¤¯¿¼¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¢Êª»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£¡ÊÅÐÏ¿¤Î¡Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ÎÃøºî¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤Î»º¶È°ä»º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤ÈÈà¤¬¶å½£³ÆÃÏ¤òÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¢¨Ãø½ñ¡Ö¶å½£°ä»º¡×2005Ç¯¡Ë
À¸Á°¡¢¼¯»ùÅç¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢º½ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº½ÅÄ¤µ¤ó¡¦2017Ç¯¡Ë¡ÖÎ¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ï´¶Æ°¤¹¤ë¤³¤È¡£´¶Æ°¤·¤Ê¤¤·úÊª¤ò¤¤¤¯¤éÂ¤¤Ã¤Æ¤â¿Í¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ËÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¼¯»ùÅç¤é¤·¤µ¤ò¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Ì¤Íè±Ê¹åÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×
¤ªÊÌ¤ì¤Î½¸¤¤¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ13Æü¡¢º½ÅÄ¤µ¤ó¤¬»öÌ³½ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç»ÔÌ¾»³Ä®¤Î¥ì¥È¥í¥Õ¥ÈMuseo¤Ç¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÇÛÀþ,
²ð¸î,
Áòº×,
ÂçÁ¥,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Êè,
¹©¾ì,
Ä¹Ìî