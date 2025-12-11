鹿児島県内ではインフルエンザの感染者数が急増しています。県はきのう10日「流行発生警報」を発表しました。感染者の8割以上が0歳から10代までで医療機関も対応に追われています。

鹿児島市の小児科です。インフルエンザの患者数は先週1週間で100人近くにのぼり、今週は、きょう11日昼までに75人と多いペースです。

（子連れ）「きょう熱が上がってきて、ぐったりしていて幼稚園ではやっているので受診にきた。（園では）この2、3日で増えたということで、きょうもお休みの人が増えている」

（子連れ）「5人家族だが娘から始まってみんなうつった。熱がなかなか下がらなくてきつそうでかわいそうだった」

今月7日までの1週間に県内で報告されたインフルエンザの定点当たりの感染者数は48.12人で、前の週の28.04人からおよそ1.7倍に増加しています。

発表基準の30人を超えたため県は10日、県内全域にインフルエンザの「流行発生警報」を発表しました。

定点あたりの感染者数は川薩が120と最も多く、伊集院が98.50、鹿児島市が66.79、姶良が53.25などとなっています。

年齢別では、0歳から10代までが全体の8割以上を占めています。

（かごしまたんぽぽ小児科 山元公惠院長）「学校ではやると家族内感染してきょうだいにうつり、またそれぞれの学校や幼稚園に持っていくので、また広がってしまう」

新たな変異株「サブクレードK」も広がっているとみていて、「体に異変を感じたら早めに医療機関で受診してほしい」と話します。

（かごしまたんぽぽ 小児科山元公惠院長）「子どものインフルエンザは熱性けいれんがあったり脳炎脳症、肺炎を起こしたりそういう合併症が起こることがある病気なので注意は必要」

インフルエンザの影響はここにも。

鹿児島市電は運転士96人のうち、5人がインフルエンザに感染したほか、5人が体調不良で、11日と12日は朝と夕方を中心に15%減便して運転しています。

（利用客）「仕事に行くのに毎日のように使うから困る」

（利用客）「朝は本数減っちゃうと困る」

13日以降は通常ダイヤに戻す予定です。

